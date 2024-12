Carretinha carregada com calhas capota na SP-310, em São Carlos

Calhas se espalharam pelo gramado do canteiro central - Crédito: Maycon Maximino

Uma carretinha, carregada com calhas, capotou na manhã desta quarta-feira no km 219 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital/interior. Ninguém ficou ferido e foi registrado somente danos materiais.

O motorista do veículo informou que saiu com a carga de Campinas e iria deixá-la em São José do Rio Preto, em um conjunto habitacional. Porém, um dos pneus da carretinha furou e perdeu o controle. O carro foi jogado para o canteiro central e se chocou ainda em um guardrail. Em seguida, a carretinha tombou e as calhas se espalharam pelo gramado. O Corpo de Bombeiros e a unidade resgate da concessionária que administra a rodovia atenderam a ocorrência.

