Carreta colide contra carro na Washington Luís, em São Carlos

Carro envolvido no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um carro ocorreu na noite desta segunda-feira (18), no km 240 da rodovia Washington Luís, sentido capital-interior, próximo ao trevo do Santo Felícia. De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu devido ao fluxo intenso de veículos na entrada do trevo.

Segundo relatos, o condutor do carro parou no meio da rodovia, enquanto o caminhão, que seguia logo atrás, tentou desviar para evitar a colisão. Apesar da manobra, o caminhão acabou atingindo a lateral do veículo menor.

A equipe da EcoNoroeste foi acionada e compareceu ao local com socorro e guincho. Felizmente, o acidente resultou apenas em danos materiais, sem registro de vítimas.

