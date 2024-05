Carga de entregador do 'Mercado Livre' é roubada no Antenor Garcia

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma carga de aproximadamente 40 volumes foi roubada na última quinta-feira (02), no Antenor Garcia.

De acordo com o entregador autônomo, de 39 anos, que presta serviços para a empresa, ele pegou 60 volumes no Centro de Distribuição de Água Vermelha e começou a fazer as entregas com seu veículo, em São Carlos.

Quando estava na Rua Antônio Spaziani, no Antenor Garcia, onde parou para fazer uma entrega, foi abordado por um homem armado, que anunciou o roubo.

Em seguida, surgiu outro bandido, que sentou ao volante de seu carro, e depois ainda veio um terceiro assaltante, que junto com o primeiro, roubaram seu celular, documentos e R$20,00, fugindo os três com o veículo, as mercadorias e os pertences do motorista.

Com a ajuda de um popular, a vítima acionou a Polícia Militar, que enquanto o escutava narrar os fatos, recebeu a informação de que o carro havia sido encontrado abandonado, próximo dalí.

Ele, juntamente com os policiais, foram até o local onde estava o veículo e o recebeu devolta, mas já não estava mais com a carga.

A vítima entregou cópias das notas fiscais das mercadorias roubadas à polícia e registrou um boletim de ocorrência.

