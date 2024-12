Capotamento deixa uma pessoa morta na Washington Luís

Um acidente fatal foi registrado na madrugada deste sábado, 21, na rodovia Washington Luís, em Santa Adélia, no interior paulista. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRV), um veículo que trafegava no sentido norte da rodovia o motorista perdeu controle da direção e acabou saindo para o canteiro central, onde capotou.

Ainda segundo os relatos da PMRV, as duas vítimas foram ejetadas para fora do veículo durante o capotamento. As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas em estado grave para o hospital da região. Às 02h45min, a PMRV confirmou o falecimento de uma das passageiras no hospital, devido à gravidade dos ferimentos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. O nome das vítimas ainda não foi divulgado.

