Caminhonete roubada duas vezes em São Carlos é recuperada pela DIG; mulher é presa por receptação

Caminhonete estava na garagem de uma casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma caminhonete GM S10 que havia sido roubada duas vezes em São Carlos foi recuperada novamente pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) na noite desta quinta-feira (12), no Jardim Cruzeiro do Sul. Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante pelo crime de receptação.

O primeiro roubo aconteceu em setembro de 2022, na rua Bahia, no Jardim Cruzeiro do Sul. A vítima, uma mulher de 47 anos, relatou que foi abordada por quatro homens armados ao sair de um treino de futebol com seu filho. Os assaltantes levaram a caminhonete.

Pouco tempo depois, a DIG encontrou a caminhonete na Rua Irineu Gabriel Florindo, no Jardim Araucária. Ninguém foi detido.

Após a recuperação, a picape foi entregue ao proprietário, que a revendeu.

Na última terça-feira (9), a caminhonete foi roubada novamente, desta vez na rua Francisco Marigo. A vítima, um engenheiro civil de 63 anos, foi abordado por três homens armados enquanto estava em frente à sua empresa. Os assaltantes levaram a caminhonete e o celular da vítima.

A DIG foi acionada e, após denúncias, conseguiu localizar a caminhonete pela segunda vez. Uma mulher foi presa em flagrante. Os policiais receberam a informação de que a caminhonete estava na casa de um casal na Rua Natalino Mastrofrancisco.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a caminhonete na garagem da casa. A moradora, a mulher de 32 anos presa em flagrante, confessou que ela e seu marido guardavam o veículo para entregá-lo a um terceiro, sabendo que se tratava de um produto de roubo.

A caminhonete foi periciada pelo Instituto de Criminalística e a presa, que não possui antecedentes criminais, foi encaminhada para a cadeia pública local, pois não pagou a fiança estipulada em R$ 14.120,00. Ela não tinha antecedentes criminais.

