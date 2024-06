Caminhão tomba após ser fechado por carreta na Washington Luís

Caminhou tombou no final da tarde desta quinta-feira - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão de pequeno porte tombou no final da tarde desta quinta-feira (6), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté.

O SCA apurou no local que o motorista transitava no sentido capital/interior e no quilômetro 241 teria sido fechado por uma carreta. Ao desviar, ele acabou perdendo o controle da direção, terminando com o tombamento do veículo no acostamento da pista.

Uma ambulância do Samu de Américo Brasiliense que passava pelo local parou para prestar atendimento, contudo, os três ocupantes do caminhão não se feriram.

O trânsito no local neste momento está lento devido ao acidente.

Leia Também