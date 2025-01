Caminhão de lixo colide contra poste e deixa parte do Cidade Jardim sem energia

Caminhão de lixo colidiu em poste - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (20), um caminhão de lixo se envolveu em um acidente na Alameda das Violetas, no bairro Cidade do Jardim, próximo a uma área de mata. O veículo, que descia uma ladeira, sofreu uma falha nos freios, segundo o motorista. Apesar das tentativas de frenagem, evidenciadas pelas marcas no asfalto, o caminhão colidiu com um poste.

No momento do acidente, além do condutor, três catadores estavam na parte traseira do veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido, embora os catadores tenham caído durante o impacto.

A colisão resultou em danos materiais, incluindo a destruição do poste, deixando uma parte significativa do bairro sem iluminação pública. Equipes responsáveis pela manutenção elétrica já foram acionadas para solucionar o problema. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros

.

