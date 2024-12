Caminhão-baú tomba na SP-310, em São Carlos

Momento em que o motorista é resgatado: Bombeiros cortaram o teto do caminhão-baú - Crédito: Maycon Maximino

Após duas rodas traseiras se soltarem, um caminhão-baú tombou na manhã desta quarta-feira, 4, no km 235 (sentido capital/interior) da rodovia Washington Luís (SP-310). Um motorista ficou ferido.

O São Carlos Agora acompanhou o trabalho dos profissionais que socorreram a vítima e a reportagem apurou que três homens estavam dentro do caminhão e próximo a alça que da acesso à rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, as duas rodas traseiras do lado do motorista se soltaram. O eixo bateu no asfalto e o veículo, que transportava móveis planejados de Americana com destino a Araraquara, tombou.

Os dois acompanhantes nada sofreram, mas o motorista ficou preso na cabine e o Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a vítima que sofreu ferimentos e uma possível fratura em uma das pernas, sendo socorrido pela unidade resgate da concessionária que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

Leia Também