Câmera de segurança flagra atropelamento proposital de motoboy em São Carlos

Discussão no trânsito termina com motociclista atropelado e motorista perseguido por motoboys

O São Carlos Agora teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que gravou o atropelamento proposital de um motoboy na noite da última sexta-feira (19), na rua Dona Alexandrina, na Jardim Macarengo.

As imagens mostram a vítima vindo logo atrás do Kia Sol, quando o carro freia bruscamente. O condutor da moto aciona os freios, mas acaba colidindo na traseira do automóvel e caindo.

Em seguida o motorista do carro engata marcha à ré e atinge a moto e parte do corpo do rapaz que sofreu ferimentos e precisou ser atendido na UPA da Vila Prado.

Na sequencia o motorista tenta acertar outro motoboy, mas não consegue e foge. Segundo o boletim de ocorrência, na fuga ele ainda colidiu em ônibus do transporte coletivo e só parou no pátio do plantão policial.

Tudo teria começado no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Raimundo Correa, onde um motoboy teria se desentendido com o motorista do Kia Soul devido a uma fechada.

O rapaz que conduzia o automóvel alega que depois disso passou a ser perseguido por um grupo de motoboys e buscou abrigo para se proteger na delegacia.

