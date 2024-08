Câmera de monitoramento registrou moto furando bloqueio na Praça Itália; GM foi atropelado

Um Guarda Municipal foi atropelado na noite desta quinta-feira (29/08), durante a realização de mais uma Operação Escapamento, realizada pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Fiscalização de Posturas da Prefeitura

No início do bloqueio, na região da Praça Itália, um adolescente que estava conduzindo uma motocicleta CB 300 desrespeitou a ordem de parada do guarda municipal e empreendeu fuga, atropelando neste momento um outro guarda municipal que participava da operação, além de bater na traseira de um veículo Hyundai modelo I30.

Imediatamente o SAMU foi acionado e levou o GM para a Santa Casa. No hospital ele passou por uma ressonância magnética e demais exames, ficando um período em observação e depois foi liberado.

Logo que o Guarda Municipal foi atingido, a Polícia Militar iniciou a busca pelo adolescente e conseguiu abordá-lo próximo ao CDHU.

O menor foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), a ocorrência foi relatada e a autoridade de plantão lavrou um Boletim de Ocorrência (BO) de ato infracional, perigo para a vida ou saúde de outrem e dirigir sem permissão ou habilitação. O adolescente foi entregue aos cuidados de sua mãe.

Já a motocicleta em questão foi recolhida ao Pátio Municipal devido a diversas questões administrativas.

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, lamentou o incidente e garantiu que as operações vão continuar. "A nossa preocupação foi com a saúde do nosso GM que graças a Deus sofreu ferimentos leves e já está em casa. Após o ocorrido suspendemos a operação, mas vamos retomar a qualquer momento. Todas as nossas operações são planejadas via o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o GGIM", afirma Gardini.

