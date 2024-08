Briga por barulho de TV acaba em agressão no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Plantão Policial -

Uma discussão entre vizinhos terminou em agressão na manhã deste domingo, 4, no Cidade Aracy.

Policiais militares que atenderam a ocorrência foram até uma das casas e não havia ninguém, já que o casal que mora no imóvel havia ido por meios próprios, até a UPA para atendimento médico.

Os PMs foram então até o casa vizinha e apuraram que os moradores teriam chegado em casa durante a madrugada e foram assistir TV, quando os vizinhos teriam ido até a frente da sua moradia e dirigido ofensas e começaram a bater no portão, chamando-os para fora para resolver a situação.

O casal disse que saiu e percebeu que a mulher estaria com um cabo de vassoura. Começou a discussão e em dado momento o homem se apoderou do caso de vassoura e os vizinhos saíram correndo para a casa e na garagem eles foram alcançados, sendo que a vizinha foi agredida com o cabo de vassoura e teria ido à UPA.

Os PMs foram até a unidade de saúde e questionaram os vizinhos que confirmaram o desentendimento. Porém, negaram as ofensas e disseram que foram até a casa vizinha pedir para diminuir o volume do som da TV que estaria alto. O casal que estava na UPA disse ainda que os vizinhos teriam saído com o cabo de vassoura e passaram a agredi-los. O caso será investigado pela Polícia.

Leia Também