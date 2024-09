Boliviano é preso com 70 cápsulas de cocaína dentro do estômago na SP-318

SIGA O SCA NO

Crédito: PMRV

Um homem de 26 anos, natural da Bolívia, foi detido pela Polícia Militar Rodoviária na tarde de quinta-feira (12) com 70 cápsulas de cocaína no estômago. A prisão ocorreu durante uma abordagem a um ônibus na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), no km 278, em Rincão.

O veículo, que seguia de Campo Grande (MS) para Belo Horizonte (MG), foi parado para uma fiscalização de rotina.Durante a revista aos passageiros, os policiais desconfiaram do jovem boliviano, que apresentou informações contraditórias sobre o motivo de sua viagem e não possuía nenhum tipo de bagagem.

Diante da suspeita, o homem foi encaminhado para a Unidade de Retaguarda do Melhado, em Araraquara, onde exames de raio-X confirmaram a presença das drogas em seu organismo. Após horas de espera, o boliviano expulsou todas as cápsulas de cocaína.

Em depoimento, o suspeito confessou que receberia US$ 500 para transportar a droga da Bolívia para o Brasil. A polícia apreendeu toda a cocaína e constatou que os documentos do homem eram falsos. Ele também era procurado pela justiça pelo crime de tráfico de drogas.

O boliviano foi preso em flagrante e encaminhado para a Penitenciária de Itai, na região de Bauru. O caso foi registrado na Polícia Federal como tráfico internacional de drogas, uso de documento falso e captura de procurado.

