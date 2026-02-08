(16) 99963-6036
domingo, 08 de fevereiro de 2026
Tragédia

Bebê morre afogado em piscina no Aracê de Santo Antonio

08 Fev 2026 - 06h46Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Piscina - Crédito: divulgaçãoPiscina - Crédito: divulgação

Uma criança de apenas um ano de idade morreu após um caso de afogamento registrado na noite deste sábado (7), no Conjunto de Chácaras Aracê de Santo Antônio.

Equipes do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo informações, a criança teria sido encontrada por familiares dentro de uma piscina. Quando a primeira viatura de suporte básico chegou ao local, a vítima já estava em parada cardiorrespiratória.

Na sequência, a Unidade de Suporte Avançado (USA) também compareceu e as equipes iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Após um período prolongado de tentativas, a criança não apresentou resposta.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário, que possui mais recursos para atendimento, porém já chegou à unidade sem sinais vitais, sendo constatado o óbito.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, realizar os trâmites legais e apresentar o caso à Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do ocorrido.

Leia Também

Mulher registra BO após enviar fotos íntimas para "soldado americano"
Tentativa de extorsão 09h37 - 08 Fev 2026

Mulher registra BO após enviar fotos íntimas para "soldado americano"

Menino que morreu afogado em piscina participava de festa do próprio aniversário
Aracê de Santo Antonio 08h34 - 08 Fev 2026

Menino que morreu afogado em piscina participava de festa do próprio aniversário

Guarda Municipal captura condenado com mandado de prisão em aberto no Boa Vista
Furto 07h44 - 08 Fev 2026

Guarda Municipal captura condenado com mandado de prisão em aberto no Boa Vista

Colisão entre carro e caminhão é registrada na SP-318
Segurança06h59 - 08 Fev 2026

Colisão entre carro e caminhão é registrada na SP-318

Noivos ficam feridos em acidente entre carro e moto no Centro de São Carlos
Segurança14h23 - 07 Fev 2026

Noivos ficam feridos em acidente entre carro e moto no Centro de São Carlos

Últimas Notícias