Bebê morre afogado em piscina no Aracê de Santo Antonio

Piscina - Crédito: divulgação

Uma criança de apenas um ano de idade morreu após um caso de afogamento registrado na noite deste sábado (7), no Conjunto de Chácaras Aracê de Santo Antônio.



Equipes do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo informações, a criança teria sido encontrada por familiares dentro de uma piscina. Quando a primeira viatura de suporte básico chegou ao local, a vítima já estava em parada cardiorrespiratória.



Na sequência, a Unidade de Suporte Avançado (USA) também compareceu e as equipes iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Após um período prolongado de tentativas, a criança não apresentou resposta.



A vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário, que possui mais recursos para atendimento, porém já chegou à unidade sem sinais vitais, sendo constatado o óbito.



A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, realizar os trâmites legais e apresentar o caso à Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do ocorrido.

Leia Também