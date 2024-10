Bebê de dois meses perde a vida em São Carlos

SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 16h01

10 Out 2024 - 16h01 Por Da redação

Imagem ilustrativa - Crédito: Unsplash

Um fato triste foi registrado na manhã desta quinta-feira (10) em São Carlos. Um bebê de apenas dois meses faleceu após ser encontrado sem respirar e com as extremidades roxas em sua residência no São Carlos 8.

A mãe relatou que o menino havia mamado e arrotado normalmente antes de ser colocado para dormir. Ao acordar, constatou a situação e imediatamente buscou ajuda médica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a família optou por levar a criança ao Hospital Universitário (HU-UFSCar). Apesar de todas as tentativas de reanimação, o bebê não resistiu.

A avó do bebê informou que o neto apresentava congestão nasal e o médico havia sido receitado medicação com inalação. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) em Américo Brasiliense para a realização de exames que determinarão a causa da morte.

NOTA DO HU

O HU-UFSCar, vinculado à Ebserh, informa que a criança deu entrada na Unidade de Urgência e Emergência por volta de 8h da manhã de hoje, sendo prontamente atendida pela equipe, que constatou parada cardiorrespiratória.

A equipe multiprofissional prestou todo o atendimento indicado, mas não foi possível reverter o quadro. O corpo foi encaminhado para Serviço de Verificação de Óbito para elucidação das causas do ocorrido.

