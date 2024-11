Bandidos invadem danificam e furtam creche "Nosso Lar"

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Nosso Lar -

A creche "Nosso Lar", localizada na Rua Professor Helvídeo Gouvêia, no Boa Vista, foi alvo de furto neste sábado (23).

De acordo com o boletim de ocorrência, os autores do furto eram quatro, dois ficaram do lado de fora vigiando, enquanto os outros dois entraram para subtrair os objetos.

Foram levados um projetor e um aparelho de som, e além do furto, os autores também praticaram vandalismo, quebrando vidros e luminárias.

O crime foi percebido pela empresa responsável pela segurança do local, que entrou em contato com uma representante, que registrou um boletim de ocorrência.

Os autores do furto não foram detidos.

Leia Também