BAEP e PM apreendem drogas e capturam procurado durante operação no CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Uma operação policial conjunta, entre a Polícia Militar de São Carlos e o BAEP de Ribeirão Preto, resultou em uma apreensão de drogas e um procurado capturado, nesta sexta-feira (19), no CDHU, em São Carlos.

As equipes realizavam a operação pelo local, com o intuito de coibir o tráfico de drogas, e com o empenho do canil do BAEP, foi localizada uma quantia de entorpecentes em uma garagem, mas ninguém foi detido.

Em seguida, os policiais abordaram um suspeito e ao consultar seus documentos verificaram que ele estava procurado pelo crime de furto (artigo 155).

A drogas foram apreendidas e o acusado foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

