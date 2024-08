Audacioso furto envolve sumiço de carretas carregadas com eletrodomésticos em São Carlos

Quatro carretas carregadas com eletrodomésticos foram furtadas neste domingo de estacionamentos de uma Cooperativa de Transportadores de Cargas de São Carlos na rodovia Washington Luís (SP-310).

O crime foi constatado por volta das 21h30 quando dois motoristas chegaram para o transporte das cargas, de valor milionário, que seriam levados para uma empresa que revende linha branca.

Os produtos foram fabricados por uma empresa com unidades fabris em São Carlos.

Em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, os dois semirreboques estariam carregados com máquinas de lavar, cooktops, fornos elétricos, fogões, fornos de embutir. De acordo com as vítimas, os cavalos estavam no pátio I da cooperativa e os semirreboques, no pátio II. As vítimas não souberam precisar quando os crimes teriam ocorrido.

A Policia Civil irá investigar as circunstâncias deste audacioso crime.

Leia Também