Ataque de pitbull deixa cadela ferida em São Carlos

Pitbull/Imagem ilustrativa - Crédito: Pixabay

Um caso envolvendo cães foi registrado na Polícia Civil de São Carlos nesta quinta-feira (21). De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu no dia 13 de agosto, na Rua Luiz Roher, Jardim Ricetti.

Um morador relatou que estava em casa quando ouviu sua cadela latindo para outro cão, que estava do lado de fora do portão. Em seguida, ao sair para ver o que estava ocorrendo, percebeu que sua cadela havia sido atacada por um pitbull, que a agarrou pelo focinho. A cadela precisou ser levada para uma clínica veterinária, onde ficou internada para ser submetida a um procedimento para suturar o focinho. Os custos do tratamento, foram medicamentos, chegaram a R$ 970.

O pitbull e o homem que estava com ele desapareceram.

