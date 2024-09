Assalto e agressões: Homem é sequestrado e espancado durante roubo de veículo em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite de sexta-feira (30), um homem de 38 anos passou por momentos de terror ao ser vítima de um assalto no Jardim Ipanema. O caso ocorreu enquanto a vítima dirigia um veículo Palio pela rua Otto Werner Rossel.

De acordo com relatos, dois homens armados abordaram a vítima em uma moto, ordenando que ele parasse o carro, um Fiat Palio. Um dos assaltantes desembarcou e entrou no veículo, forçando o motorista a dirigir sob ameaças constantes com uma arma apontada para sua cabeça.

O motorista foi obrigado a dirigir até o bairro Jacobucci, onde foi forçado a sair do veículo e esperar em uma praça com o segundo criminoso. Aproximadamente 10 minutos depois, o assaltante que havia levado o carro retornou a pé e, junto com o comparsa, iniciou uma série de agressões físicas contra a vítima. O homem foi espancado com socos, tapas e coronhadas durante aproximadamente 12 horas antes de ser liberado ao amanhecer de sábado.

O caso foi registrado no plantão policial e está sendo investigado pela Polícia Civil.

