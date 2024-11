Armado com faca, homem é contido por PMs no Cidade Aracy

Viatura apresentando a ocorrência no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 41 anos, necessitou ser contido por policiais militares por volta das 19h desta segunda-feira, 18, no Cidade Aracy. Ele estaria em estado de embriaguez e portava uma faca.

Sua companheira, que possui a mesma idade, acionou a PM que foi até a moradia, sendo recepcionados pelo acusado, que estaria com a faca em uma das mãos e foi em direção dos policiais que narraram em boletim de ocorrência, que o acusado estaria alterado e estaria com sinais de embriaguez. Com o intuito de preservar a integridade física de todos, os policiais narraram no BO que utilizaram a arma de choque “taser”.

Após o homem ser contido, os PMs notaram que a vítima não estaria na casa e teria retornado com a presença policial e disse que não teria sido agredida, nem ofendida ou ameaçada. Mas tendo em vista o companheiro estar alterado, optou por acionar a PM. Posteriormente os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

