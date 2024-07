Armado com faca e pedaço de madeira, homem estoura porta e invade apartamento em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado por volta das 2h20 desta terça-feira, 9, em um apartamento na região do Santa Felícia, em São Carlos. Um homem de 39 anos, teria invadido o imóvel armado com uma faca e um pedaço de madeira.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram junto a uma mulher de 26 anos que dormia com a filha de um ano, que o acusado teria arrombado a porta e entrado à procura do seu marido, proferindo ameaças de morte contra ele.

Disse que conseguiu dialogar com o acusado, até a chegada de um funcionário do condomínio que conteve o acusado, que estaria descontrolado.

Com a PM presente, o marido da mulher chegou, momento em que o acusado passou a ameaçá-lo de morte. Detido, foi encaminhado à CPJ com os objetos que ele portava e disse que entrou no apartamento, pois queria resolver “assuntos pendentes” com o marido da mulher. Disse que estaria com a faca e o pedaço de madeira apenas para se defender, caso fosse necessário. O caso será investigado pela Polícia Civil.

