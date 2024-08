Armado com duas facas, bandido invade casa e pratica assalto na Vila Prado

Viatura PM - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um fotógrafo de 30 anos e um estudante de 20 anos, que residem na mesma casa, na rua São Pio X, na Vila Prado, alegam ter sido vítimas de um assalto por volta das 3h desta segunda-feira, 26.

Refeitas do susto, as vítimas foram até a CPJ, durante o dia, e formularam boletim de ocorrência. Às autoridades policiais informaram que estariam na moradia. O fotógrafo, no banheiro e o estudante, no quarto, quando ambos notaram ruídos no interior da casa e descobriram que havia um homem, armado com duas facas que estaria alterado emocionalmente e queria R$ 300. Como não tinham, as vítimas afirmaram que fariam um PIX, mas sem sucesso.

Nervoso, após tentativas de diálogo, o criminoso colocou às vítimas em um quarto e minutos depois tentou entrar. Porém, elas teriam feito uma barricada com uma cama, impedindo a ação do desconhecido que foi embora após 30 minutos e teria levado um vidro de perfume.

