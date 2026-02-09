(16) 99963-6036
segunda, 09 de fevereiro de 2026
Segurança

Aquaplanagem provoca acidente na SP-318 em São Carlos

09 Fev 2026 - 16h43
Crédito: SCA

Uma aquaplanagem foi registrada na tarde desta segunda-feira (9) na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), no km 241, no sentido Ribeirão Preto–São Carlos, nas proximidades do Conjunto de Chácaras Vargão, em São Carlos.

De acordo com as informações, a condutora de um Volkswagen Up! perdeu o controle da direção devido à pista molhada no momento da chuva. O veículo rodou na pista e colidiu de ré contra a defensa metálica às margens da rodovia.

Apesar do impacto, a estrutura de proteção evitou que o carro caísse em um barranco existente ao lado da via. A motorista sofreu apenas ferimentos leves, foi atendida por uma equipe da concessionária responsável pela rodovia e encaminhada à Santa Casa para avaliação médica.

 

