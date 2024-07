Após ter carro riscado, engenheiro em veículo passa sobre o pé de estudante no Santa Paula

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal e dano a um veículo foi atendido por policiais militares por volta das 12h40 desta quinta-feira, 4, na rua Oscar S. Geribelo, no Jardim Santa Paula.

Os PMs apuraram junto aos envolvidos a motivação da desinteligência e cada um deu sua versão em boletim de ocorrência.

O estudante de 26 anos acusou o engenheiro de 35 anos de causar lesão, passando com uma das rodas de sua Pajero, sobre o seu pé esquerdo, causando ferimento.

De acordo com o acusado, a motivação seria o fato do estudante ter riscado seu carro com uma pedra. Indagado, o estudante assumiu o dano, salientando que tomou a atitude, pois o engenheiro estaria dirigindo seu carro e mencionou virar para um lado e teria virado para outro lado, quase atropelando o cachorro do estudante. Contrariado, o estudante disse que se apossou da pedra e tomou tal atitude, quando então passou a ser perseguido pelo engenheiro, que culminou com o atropelamento.

