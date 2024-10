Após ser fechado, motorista colide carro em poste

Carro ficou com a frente destruída - Crédito: Gabriel Henrique

Um homem de 37 anos, dirigindo um Corsa, sofreu um acidente na tarde deste domingo (27) ao colidir com um poste na avenida Washington José Pera, jardim Botafogo, Segundo relatos da própria vítima, que estava consciente no momento do socorro, o acidente ocorreu após ser fechado por outro veículo, o que o levou a perder o controle e a colidir com o poste.

O motorista sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa para receber atendimento médico.

