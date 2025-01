Após ser acusado de assediar neto, homem é espancado no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado na CPJ por volta das 19h40 desta terça-feira, 7, onde um homem de 52 anos afirma ter sido espancado por aproximadamente 20 pessoas em frente a uma escola no Cidade Aracy. O motivo é que ele estaria sendo acusado de assediar um neto de 9 anos. A vítima nega as acusações.

Segundo consta no documento policial, a vítima reside em uma casa com a esposa e o enteado de 32 anos, que tem um filho de 9 anos. A criança teria relatado ao pai que o avô teria passado as mãos em suas partes íntimas.

Diante de tal revelação, a vítima afirmou que o enteado teria marcado em um encontro próximo a casa onde moram. Ela foi ao local combinado com seu veículo e ao se aproximar, viu que tinha aproximadamente 20 pessoas e ao descer, percebeu que seria uma emboscada, pois passou a ser agredido com golpes pelo corpo e até com capacete.

O espancamento, de acordo com a vítima, durou aproximadamente 10 minutos. Ela conseguiu retornar ao carro e registrou o boletim de ocorrência onde afirmou que brinca com as crianças, mas negou ter feito algum tipo de assédio. Por outro lado, teme pela sua vida e solicitou providências das autoridades policiais.

