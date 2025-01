Após passar mal em casa, mulher de 38 anos morre na UPA Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma fatalidade marcou a madrugada desta segunda-feira, 13, em São Carlos, com a morte de M.S.P., 38 anos, após um mal súbito. Ela morreu na UPA Aracy.

O marido da vítima formulou boletim de ocorrência e disse que a esposa sofreu um mal estar no quarto do casal, que reside no Antenor Garcia.

Desesperado, ele fez massagens para tentar ajuda-la e com a ajuda de um vizinho, colocaram a mulher no carro, levando-a até a UPA do bairro. No caminho, o marido disse que ela respirava com dificuldades.

Na UPA, apesar do atendimento médico, a vítima morreu. Segundo consta em boletim de ocorrência, o marido disse que ela tomava remédios diariamente, seria diabética e já foi obesa. O corpo de M.S.P. foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito de Américo Brasiliense para apurar o motivo da morte. A vítima deixa, ainda, três filhos.

Leia Também