Após mal súbito, homem de 39 anos perde a vida no Cidade Aracy

Gabriel Morreu em casa - Crédito: arquivo pessoal

Um homem de 39 anos, identificado como Gabriel Elias Barco, morreu em sua casa, no Cidade Aracy. Os motivos serão apurados e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O irmão da vítima compareceu à no plantão policial e relatou o que teria acontecido. Neste domingo, 28, a vítima teria entrado em contato com outro irmão e conversado, afirmando que não estaria passando bem.

O irmão foi até a casa da vítima e a teria visto desfalecida. Acionou o SAMU que foi até a casa e atestou a morte da vítima. Consta no boletim de ocorrência que a vítima no dia anterior teria ido a UPA do bairro e teria sido diagnosticado com virose e retornou à sua moradia.

Amigos usaram as redes sociais para manifestar pesar pela partida de Gabriel. "Uma notícia triste, descanse em paz Dentão. Conforto para a família e preces para ti", escreveu Leonardo Carvalho.

