Após fuga alucinante, acusado de roubar carro de idoso no centro é preso pela PM

Criminoso ao volante do carro roubado, invadiu uma casa no Presidente Collor - Crédito: Maycon Maximino

Um criminoso de 19 anos, conhecido nos meios policiais, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, 25, após roubar um Corolla de um idoso no centro de São Carlos. Dois comparsas que praticaram o crime, conseguiram fugir.

Segundo apurado, o motorista de 56 anos chegou na rua Tiradentes, acompanhado do pai de 83 anos. Ele então foi a um estabelecimento comercial e deixou o pai no veículo, pois ele tem dificuldade de andar. Foi quando o trio surgiu e rendeu o idoso. Um dos bandidos estava com uma faca. O idoso foi colocado para fora do veículo e o trio fugiu. Em seguida a Polícia Militar foi acionada.

Tiveram início as diligências e uma viatura viu o veículo na Avenida Marisete Terezinha Santiago de Santi, no Jardim Social Presidente Collor (às margens da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira –SP-215), com apenas o motorista quando teve início a perseguição.

O suspeito acelerou o Corolla e em uma curva na rua Guerino Fracasso, perdeu o controle da direção e entrou no quintal de uma casa onde havia crianças, mas nenhuma foi atropelada. Em seguida, o suspeito fugiu a pé, mas foi abordado na rua Vicente Laurito, já no Cidade Aracy.

Em seguida, ele foi encaminhado à CPJ e foi reconhecido pela vítima. Posteriormente foi autuado em flagrante por roubo e deverá ser recolhido ao centro de triagem.

