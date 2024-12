Após fuga, adolescente é detido com moto produto de furto no Antenor Garcia

Compartilhar no facebook

Na madrugada desta terça-feira (24), durante patrulhamento pela Rua Reinaldo Pizani, no bairro Antenor Garcia, uma equipe da Polícia Militar avistou uma motocicleta sem placa, ocupada por dois indivíduos. Após acompanhamento pelas ruas do bairro, os suspeitos perderam o controle do veículo na Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, abandonando a motocicleta e tentando fugir a pé.

Com o apoio de outras viaturas, foi possível abordar um dos envolvidos, um adolescente de 17 anos, que foi detido na Rua Maria Eugênia Fabiano. A motocicleta, uma Honda/XRE300 de cor preta, foi identificada como produto de furto ocorrido no início do mês.

O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência de receptação e ato infracional. Após os procedimentos, ele foi liberado para a responsável legal. A motocicleta foi apreendida para perícia e posterior devolução ao proprietário.

