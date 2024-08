Após disparo com pistola, dupla é detida pela PM no Aracy

A arma foi apreendida pela Polícia - Crédito: Divulgação

Policiais militares foram solicitados via Copom por volta das 19h deste domingo, 11, sobre um possível disparo de arma de fogo na rua Nathalya Andrecioli Fernandes, no Cidade Aracy.

No endereço dos fatos, os policiais mantiveram contato com uma mulher que teria medida protetiva contra seu ex-esposo e que neste domingo, ele teria ido até o estabelecimento comercial da sua mãe acompanhado com uma amigo e efetuado disparos para o alto.

Com base nas informações foi realizado patrulhamento e na rua Luiz Olay equipe policial visualizou no contra fluxo um Golf. Foi dado ordem de parada, momento que o motorista tentou a fuga em marcha à ré até que na rua Professor Sebastião Gomes foi feita a abordagem.

O motorista teria resistido a abordagem, sendo necessário uso de força física. Em revista foi localizado em sua cintura uma pistola calibre 380 em um coldre de couro. Com o acompanhante, nada de ilícito foi localizado. No interior do carro foi localizado no banco do passageiro dois cartuchos calibre 380 deflagrados.

Diante dos fatos a dupla foi encaminhada à CPJ e o delegado plantonista após tomar ciência deliberou auto a prisão em flagrante do ex-esposo por porte ilegal de arma de fogo e do companheiro por disparo em via pública e apreensão do armamento. Foi arbitrada fiança para ambos e após pagamento, os dois foram liberados. Consta que ambos possuem em seus antecedentes, passagem criminal pela prática de roubo.

