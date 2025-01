Após denúncia anônima, Tático Comando evita possível assalto à posto de combustíveis

Armas que seriam utilizadas para um assalto foram apreendidas - Crédito: Maycon Maximino

Uma denúncia anônima fez com que policiais militares do Tático Comando, com apoio da Força Tática, detivessem um suspeito de 24 anos e duas armas. A intenção dele, com auxílio de comparsas, seria assaltar um posto de combustíveis em São Carlos. A intenção era de se apoderar do cofre do estabelecimento comercial.

Equipes da PM, sob o comando do tenente Felipe foram até uma casa na rua Dr. Joaquim Rodrigues de Siqueira, na Vila Boa Vista e chegaram até o suspeito que permitiu a entrada dos policiais na moradia. Em revista, foi localizado um revólver calibre 32 e cinco balas intactas, além de uma réplica de pistola. Indagado, o acusado disse que, com comparsas, a intenção era realmente assaltar um posto de combustíveis, sem mencionar qual seria.

O acusado foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. As armas foram apreendidas.

