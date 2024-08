Após colisão traseira, carro capota na SP-215, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Gol capotou após colisão traseira: motorista ficou ferido - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira resultou em um capotamento na manhã desta terça-feira, 27, no km 150 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), região do Cidade Aracy. Duas pessoas ficaram feridas.

O motorista de um Pálio, por motivos ignorados, atingiu a traseira de um Gol, que ficou desgovernado e capotou em seguida. O motorista de 61 anos sofreu lesões nas mãos e foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico. Uma pessoa que estava no Pálio bateu a cabeça no para-brisas e por meios próprios, foi a UPA Aracy para atendimento médico.

