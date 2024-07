Moto vai parar embaixo de ônibus após colisão no Cidade Aracy; veja vídeo

SIGA O SCA NO

Moto foi parar embaixo do ônibus após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Por frações de segundo, um acidente de trânsito não se transforma em uma tragédia em um cruzamento no Cidade Aracy, quando uma moto foi parar embaixo de ônibus na manhã desta terça-feira, 30.

O ônibus transitava pela rua João Jacinto de Oliveira e no cruzamento com a Avenida Luiz Olay, foi atingido pela moto. Segundos antes, o piloto de 20 anos conseguiu saltar e seu veículo foi parar embaixo do coletivo.

Com escoriações, a vítima foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

