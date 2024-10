Após colisão, Mobi tomba no Jardim Brasil

HB20 e Mobi envolvidos no acidente: sem feridos, mas danos materiais em ambos os veículos - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em dois veículos de aplicativo na tarde desta terça-feira, 15, no Jardim Brasil, em São Carlos. Ambos tinham passageiras, mas ninguém ficou ferido.

Segundo apurado, um HB20 cinza transitava pela Avenida Comendador Alfredo Maffei (bairro/centro) e no cruzamento com a rua Totó Leite, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e acertou um Mobi, cujo motorista perdeu o controle, o carro rodou no asfalto e tombou em seguida. O motorista do HB20 é de Jundiaí e fez corrida até São Carlos e alegou que nao conhecia a cidade. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.

