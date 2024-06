Após colisão, carro capota no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

SpaceFox foi parar no mato após capotar - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão, seguida de capotamento, aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12, no Cidade Aracy, no cruzamento da Avenida Regit Arab com a rua Secundina de Paula Passador.

Os motivos são ignorados e um veículo atingiu um SpaceFox. A motorista perdeu o controle e o carro capotou, indo se imobilizar em uma mata.

Nenhuma pessoa ficou ferida e os dois carros sofreram danos materiais. A PM atendeu a ocorrência.

