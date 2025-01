Após buscar bebê em creche, mãe afirma que filha apareceu com hematomas

Compartilhar no facebook

Imagem Ilustrativa - Crédito: Unsplash

Um boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado nesta segunda-feira, 6, na CPJ onde uma mãe de 19 anos alega que sua filha de 10 meses estaria com hematomas, após buscá-la em uma creche no Jardim Santa Paula, no período da tarde.

A mãe relata que recebeu a bebê no carrinho. Ela estaria dormindo e coberta, não sendo informado se teria ocorrido algum incidente. Ao chegar em casa, quando tirou a criança do carrinho percebeu hematomas pelo corpo. Contatou a diretora da escola que negou ter conhecimento de qualquer acidente com a filha. Porém, ao pedir imagens de câmeras de segurança, a direção negou o pedido. Diante dos fatos formulou o BO e pediu providências para apurar os fatos.

