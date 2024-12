Ao solicitar reembolso de compra virtual, mulher tem prejuízo superior a R$ 4 mil em São Carlos

Compartilhar no facebook

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Uma mulher de 44 anos, residente no Jardim Santa Angelina, foi vítima de um golpe virtual e nesta terça-feira, 3, registrou queixa na CPJ. Ele teve prejuízo de R$ 4.338,62.

Em boletim de ocorrência a vítima disse que teria feito uma compra via Instagram junto a uma empresa de frascos de spray corporal que totalizou R$ 49,41. Como o produto não chegou, ela voltou a contatar o suposto vendedor que afirmou não ter o produto em estoque e para que ela pudesse ser ressarcida, teria que “copiar e colar” um código na opção PIX do aplicativo bancário e que iria gerar uma tela com imagem de erro e teria que passar esse código de erro para eles. A vítima disse que procedeu como combinado por algumas vezes, já que o golpista afirmava que não dava certo e geravam outro código.

Após oito tentativas, a vítima percebeu que tinha realizado diversos PIXs e notou que seria um golpe. Porém, já tinha sido lesada em mais de R$ 4 mil.

