Ao sair do shopping, mulher é atropelada e sofre trauma na cabeça

Mulher recebe atendimento após ser atropelada na região do Shopping - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 51 anos foi vítima de um atropelamento na tarde desta segunda-feira, 6, no Passeio das Magnólias, em São Carlos. Ela sofreu trauma na cabeça.

A vítima saiu do Shopping Iguatemi e estaria indo ao ponto de ônibus em uma rotatória, mesmo estando na faixa de pedestres, ela foi atropelada por um veículo.

Os motivos do acidente serão apurados. Com escoriações pelo corpo e trauma na cabeça, a mulher recebeu atendimento inicial do socorrista da motolância e posteriormente pelo SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

