Amigos param para lanchar durante viagem e têm o carro furtado

Dois amigos que iam de Araraquara para Ibaté, tiveram o carro furtado enquanto lanchavam em um posto localizado às margens da Rodovia Washington Luiz (SP-310), em Araraquara, na noite de sexta-feira (25).

De acordo com o proprietário do Jeep Renegade preto, 2017, placas PZA7A71, ele e um amigo saíram da cidade Ibaté, onde moram, e foram passear em Araraquara. Na volta, decidiram parar na lanchonete do posto para lanchar e deixaram o carro no estacionamento, devidamente trancado, mas quando voltaram, não o encontraram mais.

O furto foi confirmado através das imagens das câmeras de segurança e o boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial.

