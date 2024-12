Compartilhar no facebook

Arma que atira bolinhas de gel foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Uma arma que atira bolinhas de gel foi apreendida na manhã desta sexta-feira, 6, por policiais militares, em São Carlos.

Um estudante de 16 anos entrou com a arma na E.E. “Dr. Álvaro Guião” e a direção ao saber do fato, solicitou que o aluno fosse até a diretoria com a arma e a PM foi acionada.

A arma foi apreendida e o aluno encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, ele foi liberado para um responsável.

