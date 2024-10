Afirmando ser “lúcifer”, pedreiro tenta agredir PM no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

30 Out 2024 - 09h21

30 Out 2024 - 09h21 Por Marcos Escrivani

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um pedreiro de 33 anos foi detido por policiais militares por volta das 23h15, na Avenida Donato Pedrino, no Cidade Aracy. Afirmando ser “lúcifer”, tentou agredir um PM. Após ser dominado, foi encaminhado à UPA do bairro e posteriormente à CPJ para as deliberações de praxe.

Os policiais foram acionados via Copom, dando conta que um homem estaria em atitude suspeita no endereço em questão e teria causado danos a uma casa.

No local uma equipe constatou o fato e perceberam que o acusado estaria alterado em frente à casa, que seria de sua irmã e que era o “lúcifer” em pessoa. Um PM tentou diálogo, porém o “possuído” teria partido para cima do policial, tentando agredi-lo. Para preservar a segurança de todos, o PM utilizou o “taser”.

Em seguida, os policiais conseguiram contato com as vítimas (irmã e sobrinho do acusado) e apuraram que ele teria chegado na casa e alterado, queria dinheiro para comprar entorpecentes. Após negativa, passou a quebrar bens materiais. O caso foi registrado na CPJ.

Leia Também