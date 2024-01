Adolescentes são flagrados com entorpecentes em bar no Douradinho

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Após denúncia anônima, dois adolescentes foram flagrados por policiais militares com entorpecentes. O fato teria ocorrido por volta das 15h30 em um bar na Avenida Luciano E. Felix, no Parque Douradinho.

Segundo consta em boletim de ocorrência registrado nesta terça-feira, 23, na CPJ, os PMs foram até o estabelecimento comercial e flagraram um adolescente de 17 anos pegando entorpecentes em cima do balcão do bar. Foi feita vistoria no local que estaria sob responsabilidade de outro infrator da mesma idade e acharam uma caixa com mais drogas. Indagado, assumiu a responsabilidade da droga.

O infrator informou quem seria o dono do estabelecimento, pois não se encontrava no momento da ocorrência. A princípio, chegou a “entregar” o patrão como o “chefe pelo tráfico. Ao final dos trabalhos dos policiais, o comerciante chegou ao bar e negou, entretanto, que seria o dono das drogas e afirmou que nunca permitiu que fosse usado drogas no local.

Os infratores e o comerciante foram encaminhados à CPJ. No local os adolescentes confirmaram o tráfico às autoridades policiais, porém um deles voltou atrás e disse que o patrão não sabia que ali era guardado entorpecentes que eram traficados pela dupla.

Os PMs apreenderam durante a ocorrência R$ 38, 19 pinos com cocaína e 26 porções de maconha que estariam em poder dos infratores.

