Adolescentes são flagrados com drogas pela Força Tática

Durante patrulhamento preventivo pelo São Carlos 5, PMs da Força Tática detiveram dois acusados de tráfico de entorpecentes na rua Mário Pisani, por volta das 22h20 desta segunda-feira, 24.

Um deles, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um saco plástico e ambos atravessaram a rua tentando se esquivar da abordagem, mas sem sucesso.

Durante revista, os PMs encontraram no bolso da bermuda de um dos abordados, uma máquina de cartão de crédito/débito, um pino com cocaína e R$ 6. No saco plástico que o comparsa jogou em um monte de areia foi encontrado entorpecentes variados e embalados prontos para a venda.

Indagados, confessaram a prática do tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à CPJ e posteriormente liberados aos familiares. A droga foi apreendida.

