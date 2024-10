Adolescentes são apreendidos pela Força Tática com arma de fogo na Vila Prado

SIGA O SCA NO

12 Out 2024 - 06h57 Por Da redação

Na noite de sexta-feira (11), por volta das 23h20, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar abordou três adolescentes em atitude suspeita na Avenida Cel. Leopoldo Prado, Vila Prado. Durante a revista, os policiais encontraram com um dos jovens um revólver Rossi calibre .32, com quatro munições.

Dois dos adolescentes possuem diversas passagens pela polícia por crimes como roubo e furto.

De acordo com a Polícia, os adolescentes confessaram que estavam circulando pela região com a intenção de praticar roubos a veículos. Eles assumiram a autoria de um roubo a um Kia Sorento ocorrido no dia 7 de outubro.

Após a apreensão, os três adolescentes foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde o armamento foi apreendido. Em seguida, eles foram liberados e entregues aos seus responsáveis legais.

