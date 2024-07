Adolescentes invadem UFSCar na noite de sábado e ameaçam pessoas

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estudante de 21 anos prestou queixa na noite de sábado, 22, alegando que adolescentes teriam invadido a UFSCar para a prática de crimes.

No boletim de ocorrência elaborado na CPJ a vítima disse teria visto três adolescentes (dois quais teria fotografado dois) circulando próximo ao palco do CDE e tentavam se apoderar de celulares de outras pessoas. Proferiam ameaças de morte contra ela e outros que estavam no espaço.

O estudante disse que procurou a segurança e após encontra-la, foi informado que quatro adolescentes teriam sido impedidos de entrar no local, mas três pularam os muros da instituição para entrar. Guardas que integram a segurança informaram ainda que as invasões por parte dos adolescentes são recorrentes.

