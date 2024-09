Adolescente em bike motorizada causa acidente na Bela Vista

Adolescente causou e se envolveu em acidente: ficou ferido - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos sofreu ferimentos na manhã desta quarta-feira, 25, após causar uma colisão em um cruzamento na Bela Vista, em São Carlos.

A vítima estava em uma bike motorizada pela rua Dr. João de Oliveira e no cruzamento com a rua Dr. Duarte Nunes, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e atingiu com violência a lataria do coletivo.

Com ferimentos, o adolescente foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

