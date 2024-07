Adolescente é surpreendido com moto que foi furtada em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada na tarde desta quarta-feira (24), na Rua Pernambuco, bairro Pacaembu, em São Carlos. Um adolescente de 17 anos foi apreendido em posse do veículo.

A moto havia sido furtada ontem, na Rua Eduardo Apreia, Jardim Bandeirantes, em Ibaté. Diante das informações sobre o furto, as equipes policiais iniciaram as diligências, que culminaram na localização e recuperação do veículo. O adolescente foi surpreendido no momento em que entrava com o veículo em uma casa.

O adolescente apreendido foi encaminhado ao plantão policial para providências cabíveis. A motocicleta, por sua vez, foi devolvida ao seu legítimo proprietário.

