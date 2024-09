Adolescente é flagrado fumando maconha dentro de escola no Cidade Aracy 2

SIGA O SCA NO

O cigarro de maconha foi apreendido pelos PMs - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi flagrado fumando maconha dentro de uma escola na rua Sebastião Lemos, no Cidade Aracy 2, na manhã desta segunda-feira, 16.

A direção da escola teve ciência da atitude do aluno e acionou PMs da Ronda Escolar que foram à instituição de ensino que abordaram o infrator dentro da sala de aula. Com ele, localizaram um cigarro de maconha, um pote e um dichavador. Ele foi encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, foi liberado para um responsável.

