Adolescente é flagrado em moto furtada no Cidade Aracy

A moto foi apreendida pela PM, bem como infrator, encaminhado à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos, conhecido nos meios policiais, foi flagrado por policiais militares do Comando de Grupo Patrulha (CGP) com uma moto furtada na manhã desta quarta-feira, 28, na rua João Martins França, no Cidade Aracy.

Os PMs patrulhavam o bairro quando viram o suspeito pilotando a moto sem capacete, sem retrovisores e sem a placa. Foi feita a abordagem e constatada que o veículo era produto de furto. Indagado, afirmou que teria comprado a moto por R$ 1 mil. Moto e adolescente infrator foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

Os PMs apuraram ainda que a moto pertence a uma mulher que teria ido a um curso e estacionou o veículo, na rua 13 de Maio, no centro, na noite de terça-feira, 27. Em minutos, um desconhecido levou a moto.

